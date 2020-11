Tuttosport: "Ronaldo stregato da Pirlo. Alla Juventus si sente a casa"

"Ronaldo stregato da Pirlo. Alla Juventus si sente a casa", titola oggi Tuttosport. La prima vera chiacchierata tra Pirlo e CR7 è avvenuta quest'estate: un vero e proprio colpo di fulmine, con Pirlo che ha colpito il portoghese con le sue idee e la sua umiltà. Dall'altra CR7 ha conquistato Pirlo con la sua disponibilità ed il suo entusiasmo nell'intraprendere la nuova stagione. Ronaldo vuole dare una mano a Pirlo per vincere nel suo primo anno da allenatore e Pirlo vuole consentire a Ronaldo di raggiungere i suoi obiettivi personali. E tutto questo ha legato ancora di più Ronaldo alla Juventus. E' sempre più convinto di onorare il suo contratto con la Juventus, che scade a giugno 2022. Non vuole lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto ai programmi, anche in virtù dell'amicizia che lo lega al presidente Agnelli. Poi con Pirlo si è innescato qualcosa di simile al rapporto che c'era con Zidane, con il quale ha ottenuto risultati importanti: per una volta CR7 non è soltanto l'idolo ma anche quello che ammira.