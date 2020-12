Tuttosport: "Rossi, un eroe italiano. Il più grande ambasciatore azzurro nel mondo"

Anche Tuttosport dice addio a Paolo Rossi, uno che veniva sempre riconosciuto nei paesi più remoti, ricevendo in cambio un sorriso sornione, come dentro le aree avversarie: "E pazienza se non ha dovuto inventarsi una vita di eccessi e di banali populismi per frequentare il nostro immaginario - scrive il quotidiano - lui resta l'icona degli italiani normali che lavorano e che, a volte, sbagliano anche", ma capaci di farsi trovare pronti quando il momento lo richiede. Un autentico simbolo del nostro Paese: "Era, consentiteci la leggerezza che a lui, ne siamo certi, sarebbe piaciuta tantissimo, la Sofia Loren del calcio italiano". Il nome e il cognome più diffusi d'Italia, quasi a ricordare che il sogno può essere raggiunto da chiunque voglia crederci davvero. L'uomo, prima del calciatore: "Un sollievo, in fondo, per la gente normale".