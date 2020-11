Tuttosport: "Rovella in scadenza col Genoa, irrompe la Juventus"

vedi letture

"Rovella in scadenza col Genoa, irrompe la Juventus". Questo il titolo che Tuttosport utilizza sul classe 2001 all'interno dell'edizione odierna. Quando si nomina Nicolò Rovella alla Continassa gli occhi degli uomini mercato juventini si accendono in modo particolare. Tutti, dal diretto interessato all'entourage del ragazzo, sanno che i bianconeri lo seguono, non sarà l'unico, ma intriga. Il Genoa lavora al prolungamento del contratto in scadenza nel 2021 e non ci sono segnali di rottura al momento.