Tuttosport saluta Maradona con l'immagine della Coppa del Mondo: "AD10S"

Tuttosport, come i quotidiani sportivi e non del mondo, dedica la sua apertura a Diego Armando Maradona. "AD10S" scrive il quotidiano torinese celebrando El Pibe De Oro, scomparso ieri all'età di 60 anni per un arresto cardio respiratorio nella casa di Tigre dove si era stabilito dopo l'operazione alla testa delle scorse settimane. Campeggia una foto di Diego con in mano la Coppa del Mondo conquistata nel 1986 con la sua Argentina.