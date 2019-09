Tuttosport: "Samp-Toro, sfida con animi opposti"

© foto di stefano tedeschi

Domenica andrà in scena al Ferraris di Genova la sfida tra Sampdoria e Torino, due formazioni che vivono momenti agli antipodi, così in taglio l'edizione odierna di Tuttosport titola: "I tifosi caricano il Toro. Sampdoria, Ferrero non molla". Dopo la brutta sconfitta interna arrivata contro il Lecce nel posticipo di lunedì, il Torino riparte dalla spinta e dalla carica dei suoi tifosi che ieri hanno affollato il Filadelfia per selfie ed autografi, al grido di: "Su la testa ragazzi". A Genova invece continua il caos in casa blucerchiata, con il presidente Ferrero che non cede la società e domenica sarà allo stadio sotto scorta dopo le tensioni con i tifosi delle ultime settimane.