Tuttosport: “Sarà un Vicenza turboDiesel”

vedi letture

Taglio alto in prima al presidente del Vicenza Stefano Rosso che parla della promozione in Serie B della squadra veneta. “Sarà un Vicenza turbodiesel” è il titolo che richiama l’azienda della famiglia. All’interno lunga intervista al numero uno biancorosso che svela: “Un passo alla volta si va in Serie A. Nel calcio si pianifica, lavoreremo con attenzione per salire ancora di categoria. - continua Rosso – Quando il pubblico si infiamma viene la pelle d’oca. Vincere qui è ancora più speciale”.