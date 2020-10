Tuttosport: "Sarri ha voglia di calcio e vuole tornare subito protagonista"

La dirigenza della Juventus da una parte, i rappresentanti di Maurizio Sarri dall'altra. Si continua a trattare la separazione contrattuale e anche ieri c'è stato un aggiornamento fra le parti. L'obiettivo è risolvere il contratto che ancora lega il tecnico al club bianconero fino a giugno 2022. Non manca molto, c'è un accodo di massima sui soldi: i bianconeri riconosceranno tutte le mensilità di questa stagione al tecnico in cambio della rinuncia alla penale da un paio di milioni legata al mancato rinnovo per la stagione 2021-22. Resiste la distanza invece sui tempi dei pagamenti. I bianconeri vorrebbero versare le mensilità restanti non subito, bensì nel 2021-22. Una cosa è certa: Sarri ha voglia di tornare subito in panchina da protagonista. Fiorentina e Roma tra le altre, sono ipotesi che non tramontano. Pellegrini e Ramadani, in rappresentanza del tecnico, stanno provando a stringere i tempi. Lo riporta Tuttosport