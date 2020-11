Tuttosport: "Sarri-Khedira, risoluzione atto secondo. La Juve continua a trattare"

vedi letture

La Juventus è impegnata su un doppio binario con Sami Khedira e Maurizio Sarri, ma l'obiettivo da raggiungere è lo stesso: la risoluzione contrattuale. Con Khedira, nonostante l'esclusione dalla lista Champions, i rapporti sono ottimi: "Il tedesco è sempre molto professionale - assicura Tuttosport - non a caso in questi mesi ha continuato ad allenarsi con Andrea Pirlo e il resto della squadra". La separazione tra le parti potrebbe avvenire a gennaio: i bianconeri sperano di risparmiare gli ultimi 6 mesi di contratto, che equivalgono a circa 5-6 milioni lordi. L'ex Real piace soprattutto in Premier: Carlo Ancelotti, a caccia di esperienza per il suo Everton, sta pensando sempre più seriamente di portarlo a Liverpool. Pista possibile, non ancora scontata, ma l'Everton sembra in pole.

C'è poi il capitolo Sarri, tentato nelle scorse settimane dalla Fiorentina. Ora il toscano sembra avere meno fretta, tanto da non scartare l'ipotesi di rimanere fermo fino a giugno. I discorsi per la risoluzione con la Juve, però, proseguono: "Il tecnico non arretra, mentre alla Continassa vorrebbero chiudere il rapporto in anticipo versando al Comandante l'intero stipendio dell'annata attuale (2020-21), ma non la penale legata al 2021-22".