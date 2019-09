Tuttosport: “Sarri riprende la Juve”

“Sarri riprende la Juve”. Questo il titolo a pagina 2 del quotidiano Tuttosport dedicato al ritorno in campo di Maurizio Sarri dopo che una brutta polmonite lo aveva tenuto fuori nelle prime due giornate di campionato: “Ritorna in campo e fa sul serio. Da oggi a giovedì il tecnico riavrà la rosa al completo, lui allenerà a pieno regime e sabato andrà in panchina. Allenare a distanza è stato durissimo per Sarri a cui mancava il campo tantissimo”.