Tuttosport: "Scamacca super, l'Haaland d'Italia che si ispira a Ibrahimovic"

L'edizione odierna di Tuttosport traccia un parallelismo tra Gianluca Scamacca e Zlatan Ibrahimovic, cui l'attaccante del Genoa - secondo il quotidiano - assomiglierebbe in alcune caratteristiche, fisiche e tecniche: "Anche se - precisa Tuttosport - per via dell'età si può accostare al fenomeno attuale Haaland, fresco vincitore del Golden Boy, di cui possiede il medesimo strapotere fisico. Ma il genoano già due anni fa aveva le idee molto chiare: 'Il modello è Ibrahimovic'".

Arrivato in Liguria grazie ad un'intuizione di Faggiano, in molti inizialmente lo consideravano come la terza punta, alle spalle di Shomurodov e Destro. L'ex Sassuolo ha invece scalato le gerarchie, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto con Maran nel derby di Coppa. "Mister, sono stanco", si è lasciato scappare l'attaccante, "Gianluca hai vent'anni" gli ha risposto il tecnico, che mantiene salda la sua posizione in panchina grazie anche ai suoi gol.