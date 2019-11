© foto di Andrea Giannattasio

Spazio al cambio di panchina in casa Empoli con l’arrivo, previsto per oggi, di Roberto Muzzi nelle pagine interne di Tuttosport in edicola che titola: “Scelta a sorpresa. Empoli, cura Muzzi”. “Corsi ha già stupito in passato con Sarri e Giampaolo e conosce bene l’ex bomber. - si legge ancora – Bucchi non ha mai convinto, il nuovo tecnico dovrà rivitalizzare l’attacco”.