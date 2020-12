Tuttosport: "Sconto Morata o gioca Dybala. Lo spagnolo attende l'esito del ricorso"

vedi letture

Oggi il tribunale d'appello federale esaminerà il ricorso presentato dalla Juventus per la squalifica di Alvaro Morata: la speranza che si decide per uno "sconto di pena", secondo Tuttosport, c'è. A quanto sostiene lo spagnolo, infatti, a Benevento "non voleva essere irrispettoso e forse qualche brutto scherzo gliel'ha fatto il non essere madre lingua. Di certo, comunque, ci sono le scuse urbi et orbi, che statisticamente sono affare decisamente meno consueto delle frasi irriguardose". I bianconeri sono convinti che il turno di stop già scontato sia più che congruo rispetto a quanto accaduto, ma in caso di non ammissione Andrea Pirlo è pronto a dare fiducia a Paulo Dybala.