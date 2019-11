Tuttosport, Serena: "Lukaku-Lautaro come Vieri-Aguero"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 17, uno spazio all'Inter con le parole di Aldo Serena su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: "È come avere Vieri con Aguero". L'ex attaccante prosegue: "Il belga mi ricorda Bobo: faceva gol, ma aiutava pure la squadra. L'argentino invece è esplosivo come il Kun".