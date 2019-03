Tuttosport, Serie A femminile: "Scivolone Juve. Il Milan piomba a -2"

Trova sempre più spazio anche sulle prime pagine della stampa nazionale la Serie A femminile. Quest'oggi ne parla anche Tuttosport riservando un box in prima alla sconfitta della Juventus capolista contro il Sassuolo. "Scivolone Juve. Il Milan piomba a -2" è il titolo scelto dal quotidiano sulle bianconere che dopo aver vinto lo scontro diretto di domenica allo Stadium contro la Fiorentina hanno rimesso in gioco tutte le dirette inseguitrici con il ko per 2-1 contro le neroverdi.