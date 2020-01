Tuttosport si apre così: "Playstation Juve!"

"Playstation Juve!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento alla vittoria della Juventus per 4-0 in Coppa Italia contro l'Udinese: "Spettacolo e goleada nell'ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese. Fantastica la combinazione Dybala-Higuain che porta al gol del Pipita, poi rigore e magia della Joya e rete del 4-0 di Douglas Costa dal dischetto. Nei quarti per i bianconeri la vincente di Parma-Roma, in programma questa sera".

Eriksen e Giroud: blitz Inter - Spazio in taglio basso al mercato in entrata dei nerazzurri con il ds Ausilio che nella giornata ieri era a Londra per definire i due acquisti voluti da Antonio Conte.

Vai, Milan - Spazio in taglio alto alla vittoria schiacciante del Milan in Coppa Italia sulla Spal per 3-0. A segno di nuovo Piatek e rossoneri ai quarti di coppa.