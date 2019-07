Tuttosport: "Sinisa lotta e reagisce alle cure"

© foto di stefano tedeschi

In taglio basso dell'edizione odierna di Tuttosport, trova spazio la battaglia che sta combattendo l'allenatore del Bologna Sinisa MIhajlovic all'interno dell'ospedale Sant'Orsola. Il bollettino medico rilasciato ieri tramite un comunicato ufficiale dal Bologna riporta di un Mihajlovic combattente che ha ben reagito al primo ciclo chemioterapico e che ora dovrà continuare la sua permanenza all'interno dell'istituto per almeno 3 settimane, potendo comunque restare in contatto con il suo staff.