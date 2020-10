Tuttosport: "SOS Inter, anche il Ninja positivo"

"SOS Inter, anche il Ninja positivo". Questo il titolo in taglio laterale che Tuttosport dedica agli ultimi casi di Coronavirus usciti fuori in Serie A, in particolare all'Inter. Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini positivi al COVID-19. Dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, altri due calciatori dell'Inter sono risultati positivi al coronavirus. E ora è SOS in vista del derby.