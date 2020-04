Tuttosport - Spadafora fa melina, il calcio aspetta: dal 18 maggio la Fase 2 degli sport

Spadafora fa melina, il calcio italiano spera ancora nel 4 maggio per gli allenamenti individuali ma aspetta il 18 maggio come data concreta della ripartenza. È questa, il giorno dopo un incontro che non ha dato certezze , la fotografia di Tuttosport sul vertice di ieri tra il ministro dello Sport e le componenti della FIGC ( qui la ricostruzione della Gazzetta dello Sport , qui Corriere dello Sport e qui la nostra di TMW ).

Lo slittamento di due settimane non crea problemi. Far riprendere gli allenamenti veri e propri dopo metà maggio, nello specifico, è considerato un compromesso accettabile, anche se i club vorrebbero ripartire prima. Ma non precluderebbe la possibilità di riprendere a giocare entro il 6 giugno, considerata quasi l’ultima data utile. D’altra parte, a livello politico starebbe maturando l’idea di far ripartire tutti gli sport il 18 maggio e questo aiuta l’esecutivo a far accettare al calcio l’idea di aspettare ancora. Decisivo, come vi abbiamo raccontato più volte, sarà il confronto tra Spadafora e il ministro della Salute, Speranza.