Tuttosport: "Spareggio Dea-Inter, e la Lazio spera"

Di spalla, Tuttosport dedica spazio in apertura alla volata per il secondo posto: "Spareggio Dea-Inter, e la Lazio spera", si legge. La squadra di Antonio Conte sfida l'Atalanta per blindare il secondo posto. In lizza c'è anche la Lazio, attesa dall'impegno altrettanto complicato contro un Napoli ormai privo di obiettivi.