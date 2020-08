Tuttosport: "Spezia immenso: è finale! Gara super dei liguri, Chievo travolto"

Il quotidiano celebra la prima finalista dei playoff di B, lo Spezia di Vincenzo Italiano, che contro ogni pronostico ieri ha ribaltato il match dell'andata contro il Chievo Verona ed è ora in attesa di conoscere l'avversaria della finale per la A, che emergerà da Pordenone-Frosinone. Sul match, però: "Galabinov in gol dopo 2', qualificazione messa in tasca nella ripresa da Maggiore e Nzola. Accorcia Leverbe su rigore".