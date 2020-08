Tuttosport: "Spezia per la prima volta in A! Ma che bravo il Frosinone"

Si sono definite anche la nuova Serie A e la nuova B, con lo Spezia che ha salutato la Cadetteria per approdare in massima serie. Tuttosport ha così celebrato il traguardo dei liguri: "Spezia per la prima volta in A! Ma che bravo il Frosinone".

Più nel dettaglio della gara: "Dopo 114 anni lo Spezia sale per la prima volta in Serie A. E lo fa come ha vissuto una vita, soffrendo fino all’ultimo minuto, con un salvataggio di Vignali decisivo nei minuti di recupero. Non basta al Frosinone vincere al Picco, determina tutto la classifica della stagione regolare: Spezia terzo, Frosinone ottavo.. Città esplosa la fischio finale di Sacchi, nella sconfitta più dolce per Italiano, capace di portare la squadra dal penultimo al terzo posto. Un‘impresa, di un tecnico che farà molto parlare di se. In tribuna al fianco di Mauro Balata, presidente della lega di B, fuori circa 2500 tifosi dietro la Curva Ferrovia a sostenere lo Spezia ed a farsi sentire in ogni modo che di minuto in minuto, diventeranno circa 4000".