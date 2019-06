Tuttosport spinge l'Italia U21: "Azzurri, credeteci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport, di spalla, cambia argomento e si proietta alla sfida dell'Italia Under 21 stasera contro il Belgio: "Azzurri, credeteci", è il titolo. I ragazzi di Di Biagio devono battere le Diavoli Rossi belgi e tifare per la Spagna nell'altro confronto, in contemporanea, con la Polonia. "Reggio Emilia vi spinge", scrive ancora il giornale.