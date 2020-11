Tuttosport sprona Verdi: "O si sveglia o rischia di lasciare Torino"

L'edizione odierna di Tuttosport sprona Simone Verdi: "O si sveglia o rischia di lasciare Torino". Sette presenze e zero gol finora, oltretutto se ne è mangiati una quantità industriale - scrive il quotidiano - e anche di facili. Mister 25 milioni, scusato inizialmente per il ritardo nel suo arrivo al ritiro con Mazzarri, a Milano scenderà in campo ancora dal primo minuto. E sarà una delle sue ultime possibilità: Giampaolo ripone in lui ancora fiducia ma il patron Cairo comincia a spazientirsi per la pochezza di un reparto costato molto e che rende pochissimo. A questo punto se non ci sarà il "risveglio di qualcuno" è possibile, necessario, che a gennaio il Toro cerchi un altro attaccante da affiancare a Belotti.