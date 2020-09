Tuttosport: "Stasera SPAL-Bari. Antenucci lancia la sfida al suo passato"

Le colonne di Tuttosport si concentrano sul bomber del Bari Mirko Antenucci, che stasera, in occasione della Coppa Italia, vivrà una giornata sicuramente molto emozionante: "Stasera SPAL-Bari. Antenucci lancia la sfida al suo passato". Il quotidiano prosegue poi: "Il bomber cerca l'impresa con i pugliesi nella "sua" Ferrara. «Quanti bei ricordi»", in quella che è la prima volta da ex dopo tre anni in biancazzurro.