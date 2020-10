Tuttosport: "Stipendi flessibili contro la crisi. Agnelli sta con Gravina"

Gabriele Gravina non è più solo nel portare avanti la sfida di una revisione degli stipendi a livello europeo in conseguenza dell'emergenza finanziaria innescata dalla pandemia. Secondo quanto scrive Tuttosport ci sarebbe anche Andrea Agnelli a fianco del numero uno della Figc. Nei giorni scorsi Gravina ha scritto alle maggiori Federazioni europee e per conoscenza a Fifa e Uefa, all'associazione dei club europei presieduta proprio da Agnelli e al sindacato internazionale dei calciatori Fifpro per proporre un intervento condiviso con il quale far fronte a una crisi che graverà ancor a alundo sul calci di vertice. La situazione è complessa e il tutto è la conseguente mancanza di ricavi: stadi vuoti, niente abbonamenti, sponsor in flessione. E' essenziale un accordo che preveda scadenze flessibili sul pagamento degli stipendi che consentiranno di evitare in punti di penalizzazione previsti.