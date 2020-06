Tuttosport: "Stop alla quarantena!"

"Stop alla quarantena!"; titola l'edizione odierna di Tuttosport. Svolta per la ripresa del campionato. La spada di Damocle della quarantena, che pendeva in modo pericoloso sulla ripresa della Serie A, è stata rimossa ieri. Un'altra vittoria di Gravina: il Comitato tecnico-scientifico ha definito un nuovo protocollo. Non più isolamento dell'intero gruppo squadra ma solo del nuovo positivo: poi tamponi di controllo per gli altri ed in caso di negatività si può scendere in campo. Il campionato può così terminare.