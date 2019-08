© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al ritorno in Italia di Mario Balotelli, che ieri è stato presentato dal suo nuovo club, il Brescia: "Nessuna paura, voglio l'Europeo". L'attaccante si è dichiarato tranquillo e "senza nessuna paura di fallire". Vuole fare crescere il Brescia e riconquistare la Nazionale in vista dell'Europeo della prossima estate. "Non è stato difficile scegliere Brescia. Quando è arrivata questa offerta ho deciso subito", conclude il numero 45.