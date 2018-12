Tuttosport su Bologna-Milan: "Pippo-Rino, si salvi chi può"

"Pippo-Rino, si salvi chi può". Tra le pagine sportive di Tuttosport, oggi trova spazio anche la sfida tra il Bologna di Filippo Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso in programma martedì prossimo. "I due amici arrivano allo scontro diretto dopo giorni difficili: Inzaghi, in caso di ko, rischia l'esonero; Gattuso, dopo l'eliminazione dall'Europa League, di trovarsi in piena crisi", la lettura del quotidiano.