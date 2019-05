Tuttosport su Cairo: “Petrachi puoi scordarti i miei big”

Nelle pagine interne di Tuttosport spazio al futuro in casa Torino con il direttore sportivo Gianluca Petrachi che chiede al club di potersi liberare per accasarsi poi alla Roma. Il patron Urbano Cairo però mantiene la linea dura e ribadisce al ds che “può scordarsi tutti i big granata”. “Il succo adesso è che Petrachi si è dimesso, ma senza dimettersi formalmente. Prima vorrebbe avere la certezza che le sue dimissioni saranno accettate da Cairo. - si legge ancora – Cairo non ha nessuna intenzione di liberarlo e punta a far rispettare i regolamenti federali arrivando a una risoluzione consensuale”.