© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Un errore pazzesco”: nel boxing day, con la Serie B in campo, a tenere banco è il clamoroso gol non convalidato all’Empoli nella gara contro il Cosenza. Palla dentro di oltre un metro, non vista dalla terna arbitra, con Tuttosport che parla così dell’accaduto: “A Cosenza l’arbitro Pezzuto e l’assistente non vedono un gol dell’Empoli. Sulla conclusione di Ricci la palla era di mezzo metro oltre la linea bianca”.