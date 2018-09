© foto di Lazzerini

"Nati per vincere" è il titolo con il quale si apre la prima pagina odierna di Tuttosport. Il riferimento è Cristiano Ronaldo, ma soprattutto a Mario Mandzukic per il quale il quotidiano ha realizzato un reportage in Croazia. "Papà Mato, ex calciatore professionista racconta come il piccolo Mario: 'Era un bambino e già diceva cosa avrebbe fatto da grande'. Il manager Cvjetkovic rivela: 'Ha una mostruosa voglia di primeggiare. Per questo va così d'accordo con CR7 che lui ha sempre ammirato".