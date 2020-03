Tuttosport su CR7: "Forza, mamma Dolores!"

vedi letture

"Forza, mamma Dolores!", titolo in taglio alto sull'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla situazione delicata che ha vissuto ieri Cristiano Ronaldo, avvisato in mattinata dei problemi di salute della madre, colpita da un Ictus. Il portoghese è subito volato a Madeira da dove in serata ha ringraziato e rassicurato tutti tramite un tweet: "Le sue condizioni sono stabili. Grazie a tutti per il sostegno".