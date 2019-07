Tuttosport su De Ligt-bianconero: "La Juve prova a chiudere"

© foto di Mattia Verdorale

"La Juve prova a chiudere". Questo il titolo a pagina 5 dell'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sulla situazione De Ligt in bianconero: "Dopo la firma di Rabiot, Paratici e Nedved cercano il bis con il centrale: trattativa con l'Ajax a oltranza". La Juve è pronta ad offrire al centra olandese 12 milioni a stagioni e sono invece 80 quelli richiesti dall'Ajax per il difensore: la Juve per ora ne ha offerti 67 più 13 di bonus.