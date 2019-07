Tuttosport su Demiral: "Grinta da Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Demiral, grinta da Juve", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne di Tuttosport. Ufficializzato l'ingaggio del difensore centrale con un contratto fino al 2024. Preso dal Sassuolo per 18 milioni di euro. È il primo turco nella storia bianconera, ha convinto per le grandi qualità e per una maturità che va oltre i suoi 21 anni.