Tuttosport su Demiral: "L'erede di Chiellini pronto ad affrontare Messi"

Oggi di nuovo in campo dal primo minuto. Secondo quanto scrive Tuttosport Per Demiral ci sarà un'altra occasione da titolare, dopo l'ora di gioco in Champions. Seconda titolarità di fila in campionato, dopo quella di Crotone. Mercoledì poi lo attende la sfida con Leo Messi e il Barcelona, che invece probabilmente non avrebbe iniziato sul campo, senza l'acciacco di Chiellini. La Juventus ha eretto un muro di fronte a chiunque abbia allungato gli occhi su di lui. Questo perché lo considera l'erede ideale, per fisicità e temperamento, proprio del capitano.