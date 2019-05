© foto di Alessio Del Lungo

"Il pari della convenienza". Con questo titolo Tuttosport in edicola questa mattina descrive la partita tra Fiorentina e Genoa alle pagine 22 e 23. I viola ed i rossoblù - si legge - gestiscono novanta minuti di non gioco con l'attenzione rivolta alla partita del Meazza tra Inter ed Empoli ed alla fine il pubblico del Franchi fischia sonoramente le due squadre. Oggi il CdA per la cessione.