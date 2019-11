© foto di Andrea Giannattasio

"Tuttofare per Conte". Titola così a pagina 14-15 il quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento al terzino della Roma Alessandro Florenzi, al centro di molte voci di mercato considerando il suo scarso minutaggio in giallorosso: "Il capitano della Roma ha bisogno di giocare se vuole andare all'Europeo. All'Inter farebbe comodo perché può giocare esterno destro, esterno sinistro, mezzala e anche più avanti nel 3-4-2-1".