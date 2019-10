Tuttosport su Inter-Juve: "Godin-CR7: derby nel derby"

© foto di WilMan

Tra i tanti motivi per cui guardare Inter-Juventus, in Spagna ne hanno uno in più. Come titola Tuttosport nelle pagine interne, infatti, quello di domani sera è "Derby nel derby. Occhio a Godin-CR7. I due si incrociano per la prima volta in Serie A dopo averlo fatto in Spagna e in Europa. Il portoghese con Real Madrid e Juve, l'uruguaiano nell'Atletico".