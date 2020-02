Tuttosport su Inter-Milan: "Lukaku-Ibra, un derby da giganti"

© foto di Alessio Del Lungo

"Lukaku-Ibra, un derby da giganti". Questo il titolo che utilizza Tuttosport in edicola questa mattina al suo interno, alle pagine 14 e 15 su Inter e Milan. Con Alexis una coppia meraviglia per i nerazzurri. Conte: "Per noi Romelu è determinante: sono felice insistito perché arrivasse". Non esiste vero Milan senza Ibra. Presenza indispensabile per la squadra. Capello: "E' il pastore che guida il gregge".