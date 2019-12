© foto di Alessio Del Lungo

"Emre scongela rapporti e Chiesa". Questo il titolo utilizzato da Tuttosport sul possibile affare di mercato tra Juventuse Fiorentina questa mattina al suo interno, a pagina 2. Si vagliano ipotesi per gennaio (anche il prestito) e per risolvere il nodo ingaggio. Se i due club tornassero a parlarsi - si legge - si aprirebbe una strada per la trattativa Chiesa. Il centrocampista tedesco ex Liverpool piace e non poco ai viola.