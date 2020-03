Tuttosport su Juventus-Inter: "Eriksen sa come si fa"

"Eriksen sa come si fa". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 7, all'Inter. Allo Stadium il danese ha già segnato in Champions League con il Tottenham. Per Conte può essere l'arma in più anche perché quando è entrato ha sempre avuto un impatto importante - si legge - nella partite.