Tuttosport su Lautaro: "Sogno Barça e pressioni: Inter in ansia per la crisi del Toro"

"Sogno Barça e pressioni: Inter in ansia per la crisi del Toro" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Lautaro Martinez è in crisi tecnica, anche a causa dei ritmi da stakanovista imposti a tutti, in particolare ai sudamericani con interminabili viaggi per gli impegni con le Nazionali. Il ruolino di marcia è evidente e mostra una crisi da sovraccarico. E l'errore con lo Shakhtar metterà maggiormente pressione all'argentino, che ha dimostrato anche in passato di avere le spalle larghe. L'Inter è in ansia, l'argentino inquieto non segna più. Senza dimenticare il sogno (rimandato) di andare al Barcellona per giocare con Messi: l'addio di Bartomeu potrebbe accelerare la questione.