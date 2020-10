Tuttosport su Paratici: "Il conto è salato, multe per 25mila euro"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno alla Juventus e a Fabio Paratici con il titolo seguente: "Il conto è salato, multe per 25mila euro". In dieci anni in bianconero era stato punito un paio di volte, le stesse raggiunte in pochi giorni. C'è stupore per questo accanimento nell'ambiente juventino, non tanto per la prima multa inflitta a Paratici, quanto per la seconda dove potrebbe esserci stato uno scambio di persona visto che se non varcando di qualche passo l'area interdetta ai non effettivi in distinta, il ds non avrebbe fatto nulla di male. Comunque vederlo in azione è mistico e coinvolgente: non si limita a guardare la partita, ma la vive, la gioca e ci si immerge.