Tuttosport su Paul Pogba: "Raiola dice Juventus"

© foto di Alessio Del Lungo

"Raiola dice Juve". Questo il titolo di Tuttosport in edicola questa mattina al suo interno, alle pagine 2 e 3, su Paul Pogba. Rottura tra il francese ed il Manchester United con l'agente che fa allusione. I rapporti sono sempre più tesi e l'operazione è in vista. Mino Raiola non ha dubbi: "Dovrebbe andare in un club come i bianconeri".