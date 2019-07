© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport al suo interno a pagina 16 dedica un approfondimento al Milan con il titolo seguente: "Io non ho paura". Piatek sfida la cabala del 9, il numero di maglia con il quale, dopo Filippo Inzaghi, tutti hanno fallito. Lui però lo ha voluto fortemente. Il suo post: "Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione e di andare in campo con la numero 9".