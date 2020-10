Tuttosport su Pirlo: "La società lo appoggia incondizionatamente. Il progetto è condiviso"

"La società lo appoggia, il progetto è condiviso". Con questo titolo, l'edizione odierna di Tuttosport inquadra la situazione attuale di Andrea Pirlo. Il club bianconero, secondo il quotidiano, è sempre stato consapevole delle difficoltà che il tecnico avrebbe incontrato, anche se dopo Barcellona è "impossibile sostenere che in società si aspettassero il ko in automatico". Se alla vigilia il tecnico voleva capire quali altezze avesse raggiunto le sua squadra non ha avuto risposte soddisfacenti, ma alla Continassa nessuno se ne fa un cruccio. "Il rischio - si legge - è calcolato, all'eventualità di perdere lo scudetto dopo nove anni e smarrirsi ancora lungo il percorso Champions nessuno vuole pensare, ma occhio a processi e accuse". Pirlo sa che dalla dirigenza il sostegno nei suoi confronti non verrà mai meno, e neanche da chi ha scritto la storia della Juve, come Buffon, Chiellini e Bonucci: "Serve solamente pazientare perché il tecnico riesca a miscelare perfettamente le varie componenti", chiosa il quotidiano.