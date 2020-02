vedi letture

Tuttosport su Rebic: "2020, è nata una stella"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 24 e 25, uno spazio ad Ante Rebic ed al Milan con questo titolo: "2020, è nata una stella". Il croato con 6 gol in 6 partite è il capocannoniere. Relegato al ruolo di riserva sembrava ad un passo dall'addio, poi l'esplosione a sorpresa e, anche con il ritorno di Ibrahimovic, per i rossoneri la Champions League non è più un miraggio.