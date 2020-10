Tuttosport su Ronaldo: "Corsa contro il tempo: serve un tampone negativo per sfidare Messi"

Cristiano Ronaldo riuscirà a scendere in campo fra poco meno di una settimana per sfidare il Barcellona di Messi? Secondo Tuttosport in edicola oggi "È corsa contro il tempo: serve un tampone negativo per sfidare Messi". Come da protocollo, la Juventus ha spedito alla UEFA la documentazione che attesta l'asintomaticità del portoghese. Cosa serve per rivedere in campo CR7? Il tampone negativo prima della gara.