Tuttosport su Tonali: "Adesso sa che cos'è il Milan"

Per il momento Sandro Tonali al Milan è stato utilizzato con moderazione. Questo mese e mezzo è servito al centrocampista per rendersi conto di cosa sia il Milan. Di quante difficoltà ci siano a giocare con questa maglia. Piano Piano sta capendo che diventare a tutti gli effetti un centrocampista del Milan è un percorso difficile. Pioli non vuole bruciarlo e in questo momento può anche permettersi di attenderlo. Lo scrive Tuttosport.