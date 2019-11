Tuttosport sugli azzurri: "Napoli, è un pari d'oro"

"Napoli, è un pari d'oro". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio alto, l'edizione odierna di Tuttosport sugli azzurri. La squadra allenata dal tecnico Carlo Ancelotti, infatti, ha fermato il Liverpool, pareggiandoci 1-1, grazie all'importante rete dell'attaccante belga Mertens. Ora basta un punto per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.